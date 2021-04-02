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02.04.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Отстрелялся на отлично

Латыпов победил в пасьюте на первенстве страны
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 70(8421)
Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования на проходящем в Ханты-Мансийске чемпионате России по биатлону. Латыпов прошел дистанцию с двумя промахами.

Вторым финишировал Матвей Елисеев, отставший на 13,3 секунды. Третьим стал Семен Сучилов, однако жюри дисквалифицировало его за использование второго магазина вместо того, чтобы зарядить вручную по одному дополнительному патрону. В результате "бронза" перешла к Максиму Цветкову, но тот не стал вешать награду себе на шею.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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По словам Сучилова, он допустил большую ошибку, взяв вторую обойму, в которой находились патроны. Россиянин признался: он нарушил правила.

- После церемонии награждения ко мне подошел Максим Цветков и сказал, что это моя медаль. Но да, я допустил ошибку на втором рубеже, взяв вторую обойму, в которой находились патроны. Соответственно, меня дисквалифицировали. Цветков совершил очень сильный поступок. Макс, спасибо тебе большое, у меня даже слеза прокатилась, - сказал Семен в сторис в Instagram.

Напоследок Сучилов добавил, что подарит медаль своей дочери Станиславе. "Она всегда за меня болеет. Неважно, плохо я бегу или хорошо", - подытожил биатлонист.

В свою очередь женскую гонку преследования выиграла россиянка Наталья Ушкина, которая ранее объявила о переходе в сборную Румынии. Она прошла дистанцию с одним промахом. Второй финишировала Лариса Куклина, отставшая на 8,6 секунды. Третьей стала Ульяна Кайшева. Куклина и Кайшева допустили по одному промаху. Светлана Миронова заняла 14-е место.

Добавим, что чемпионат России завершится в Ханты-Мансийске 4 апреля.

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