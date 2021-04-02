Вторым финишировал Матвей Елисеев, отставший на 13,3 секунды. Третьим стал Семен Сучилов, однако жюри дисквалифицировало его за использование второго магазина вместо того, чтобы зарядить вручную по одному дополнительному патрону. В результате "бронза" перешла к Максиму Цветкову, но тот не стал вешать награду себе на шею.
По словам Сучилова, он допустил большую ошибку, взяв вторую обойму, в которой находились патроны. Россиянин признался: он нарушил правила.
- После церемонии награждения ко мне подошел Максим Цветков и сказал, что это моя медаль. Но да, я допустил ошибку на втором рубеже, взяв вторую обойму, в которой находились патроны. Соответственно, меня дисквалифицировали. Цветков совершил очень сильный поступок. Макс, спасибо тебе большое, у меня даже слеза прокатилась, - сказал Семен в сторис в Instagram.
Напоследок Сучилов добавил, что подарит медаль своей дочери Станиславе. "Она всегда за меня болеет. Неважно, плохо я бегу или хорошо", - подытожил биатлонист.
В свою очередь женскую гонку преследования выиграла россиянка Наталья Ушкина, которая ранее объявила о переходе в сборную Румынии. Она прошла дистанцию с одним промахом. Второй финишировала Лариса Куклина, отставшая на 8,6 секунды. Третьей стала Ульяна Кайшева. Куклина и Кайшева допустили по одному промаху. Светлана Миронова заняла 14-е место.
Добавим, что чемпионат России завершится в Ханты-Мансийске 4 апреля.