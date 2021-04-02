Глава партии во Франции призвал власти использовать "Спутник V"

Жан-Люк Меланшон, возглавляющий партию "Непокорившаяся Франция", выступил с критикой властей Пятой республики, не использующих в борьбе с коронавирусом российскую вакцину "Спутник V". Он напомнил об эффективности препарата и назвал поведение властей страны "вопиющей ошибкой".

"Медленные темпы вызваны политическими мотивами, - передает РИА Новости ответ Меланшона на вопрос радио RTL о причинах низких темпов вакцинации вакцинации в стране. - Русская вакцина эффективна. Ее используют 57 стран, а мы, французы, ждем этикетки Еврокомиссии … это вопиющая ошибка. Вы думаете, власти 57 стран безответственные сумасшедшие? Нет, это просто бизнес".

Напомним, что вакцинация во Франции началась в декабре прошлого года и пока одну прививку получили более 8 млн жителей страны, а чуть менее 3 млн - две прививки. Медленные темпы вакцинации стали причиной критики властей.