Год и передача Капризова принесли победу "Миннесоте" над "Вегасом"

Российский форвард Кирилл Капризов набрал два очка в победном для "Миннесоты" матче против "Вегаса". Эта встреча завершала программу очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге.

В первом периоде на гол игрока "Вегаса" Вильяма Карлссона ответил точным броском Капризов, для которого эта шайба стала 13-й в сезоне.

В третьем периоде Брэйден Макнэбб снова вывел "Голден Найтс" вперед, но Джареж Спаржон, которому ассистировал Капризов, перевел игру в овертайм, который также не выявил сильнейшего.

В итоге в серии буллитов "Миннесота" все же вырвала победу.

На счету Капризова 13 голов и 17 голевых передач в этом сезоне.