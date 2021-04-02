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02.04.2021 19:38
Рубрика: Власть

Голикова: В апреле-мае не исключен сезонный рост COVID-заболеваемости

Текст: Александр Проценко
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в апреле-мае в России не исключен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за ее сезонного характера. Такое заявление зампред главы правительства сделала по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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"С учетом того, что по заключению специалистов, COVID будет носить сезонный характер, весной не исключены колебания количества заболевших граждан новой коронавирусной инфекцией. Здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", - сказала вице-премьер.

Голикова сообщила, что в марте 2021 года смертность в России, согласно оперативным данным, снизилась по сравнению с январем.

"Что касается оперативных данных марта 2021 года, которые мы имеем на сегодняшний день, по сравнению с январем 2021 года снижение смертности составило 14%, - уточнила она. - Март мы сравниваем с январем, потому что в феврале было 28 дней, то есть на три дня меньше, и месяцы несопоставимы. Отрадно отметить, что мы имеем тренд по снижению смертности, хотя, по нашему мнению, мы можем предпринять все усилия для того, чтобы он продолжился", - сказала она.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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