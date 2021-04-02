Голикова: В апреле-мае не исключен сезонный рост COVID-заболеваемости

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в апреле-мае в России не исключен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией из-за ее сезонного характера. Такое заявление зампред главы правительства сделала по итогам заседания проектного комитета по нацпроектам "Здравоохранение" и "Демография".

"С учетом того, что по заключению специалистов, COVID будет носить сезонный характер, весной не исключены колебания количества заболевших граждан новой коронавирусной инфекцией. Здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом", - сказала вице-премьер.

Голикова сообщила, что в марте 2021 года смертность в России, согласно оперативным данным, снизилась по сравнению с январем.

"Что касается оперативных данных марта 2021 года, которые мы имеем на сегодняшний день, по сравнению с январем 2021 года снижение смертности составило 14%, - уточнила она. - Март мы сравниваем с январем, потому что в феврале было 28 дней, то есть на три дня меньше, и месяцы несопоставимы. Отрадно отметить, что мы имеем тренд по снижению смертности, хотя, по нашему мнению, мы можем предпринять все усилия для того, чтобы он продолжился", - сказала она.