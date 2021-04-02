Госдума обсудит сохранение сельских надбавок при смене места жительства

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о сохранении надбавки к пенсиям труженикам села независимо от их места жительства. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Совет Госдумы обсудит документ на заседании 5 апреля.

Внесенный ранее законопроект гарантирует повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии для ветеранов сельского хозяйства вне зависимости от их места жительства. В настоящее время при переезде пенсионера из сельской местности в город надбавка снимается. Благодаря одобрению инициативы, несправедливость будет устранена, отметил Володин, которого цитирует сайт ГД.

"Пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии независимо от места жительства", - сообщил о сути изменений спикер.

Он подчеркнул, что для Госдумы поддержка села, сельских тружеников - приоритет. Володин напомнил, что сельские надбавки стали одной из тем февральской встречи лидеров парламентских фракций с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства по итогам встречи поручил до 1 мая подготовить соответствующие законодательные предложения.

"Речь идет о более чем полутора миллионах сельских тружеников, которые не менее 30 лет своей жизни отдали сельскому хозяйству, - объяснил председатель ГД. - Труд этот легким никогда не был, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта. Поэтому надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли человек жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта".

Документ был внесен группой депутатов во главе с вице-спикером Алексеем Гордеевым , а также сенатором Алексеем Русских.

Согласно материалам к законопроекту, средний размер надбавки для ветеранов села - 1 588,87 рублей. Дополнительные расходы на реализацию предложенной инициативы в 2022 году превысят 32 млрд рублей.