Мезенцев: России и Беларуси надо сплачиваться

Ответом на санкционное давление может стать только сплочение России и Беларуси. Об этом заявил 2 апреля госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев в ходе видеомоста Москва - Минск "Союзное государство: открывая новые возможности" по случаю отмечающегося сегодня Дня единения народов Беларуси и России.

Как отметил Мезенцев, "мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию и Беларусь. Значит, для нас сокращаются возможности экспортных поставок, значит, для нас закрываются рынки, кредитные ресурсы. Какой ответ на это? Только наше сплочение. Только поиск тех совместных планов и алгоритмов сотрудничества, которые сделают нас сильнее и конкурентоспособнее".

По его словам, Россия и Беларусь "должны помнить, что мирный труд - основа нашего взаимодействия и сотрудничества". И в то же время, отметил госсекретарь, "время требует нашего сплочения, ответа на угрозы, на вызовы: на бряцание войсками НАТО у границ Союзного государства своим оружием. И в этом плане тот отклик, который сегодня на этот запрос времени обозначают министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин, личный состав Вооруженных сил, он тоже значим. Мы умеем себя защищать и должны себя защищать".

Также Мезенцев рассказал, что главы правительств Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин встретятся в апреле. Кроме того, на первую половину апреля запланировано заседание группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

"Группа высокого уровня перенесена на начало апреля. Посмотрим, наверное, с начала до первой половины апреля ее проведем. Вопросы уже известны. Их круг в принципе стабилен. Это вопросы экономики, социальные, взаимодействия промышленности. И не можем забывать о нашем миграционном пространстве", - заявил заместитель госсекретаря Союзного государства Алексей Кубрин. На встрече речь пойдет о полном восстановлении сообщения между Россией и Беларусью, о борьбе с коронавирусом и вакцинах, а также - о дорожных картах по углубленной интеграции двух государств.