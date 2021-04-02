Яндекс.Браузер научили переводить текст на картинках

В Яндекс.Браузер теперь можно переводить текст на картинках. Раньше перевод был доступен лишь для текстов. Это первый десктопный браузер со встроенным переводом изображений, для которого не требуются специальные расширения.

Как отметили в компании, для новшества используются возможности Яндекс.Переводчика и технологий компьютерного зрения. Сначала браузер находит картинки. Затем с помощью компьютерного зрения пытается выделить на них текст: чем причудливее шрифт, тем сложнее задача. После этого текст отправляется Яндекс.Переводчику, который знает больше 90 языков.

Далее переведенная информация накладывается на картинку. Если текст сильно отличается от оригинала по длине, он выводится в отдельном окошке. Его можно открыть при наведении курсора на картинку.

Таким образом, пользователям будет удобнее искать информацию на зарубежных сайтах и совершать покупки.

Браузер дает возможность переводить сразу все картинки, либо делать это по одной. Чтобы перевести текст на изображении, нужно выбрать соответствующий пункт в контекстном меню.

Если пользователь переводит весь сайт, на картинках появляется кнопка "Перевести" - можно сделать это выборочно. Если ж требуется перевод всех изображений, нужно открыть меню Переводчика в адресной строке и выбрать нужный пункт.

Перевод на картинках сейчас доступен в Яндекс.Браузере для Windows и бета-версии для Android. В ближайшее время она появится на остальных десктопных платформ, а до конца года - для iOS-устройств.