Иммунолог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 набрать вес

У переболевших коронавирусной инфекцией может случиться сбой в работе обмена веществ. И из-за этого человек вполне может начать набирать или терять вес.

"Все зависит от того, как прошла волна коронавирусного воспаления, - рассказал "Российской газете" врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. - И какие органы были затронуты. Коронавирус поражает практически любые органы человека и клетки организма. В том числе может поражать и клетки эндокринных желез. И вполне могут произойти отклонения обмена веществ".

По словам врача, в его практике были пациенты, у которых коронавирус провоцировал панкреатит. Это отклонение в переваривании пищи. Иными словами нарушается функция поджелудочной железы, прежде всего, в части переваривания жира. Соответственно, люди с панкреатитом из-за проблем с перевариванием пищи начинают терять вес: они худеют.

Еще одна серьезная проблема: у переболевших коронавирусом случаются фибромиалгии - поражение мышц. Они могут приводить к потере мышечной массы. Такая потеря мышечной массы сказывается и на работе сердечной мышцы. Возникают расширения клапанных колец в сердце. И сердце становится более дряблым.

После ковида нарушается и работа щитовидной железы. Особенно у пациентов, у которых уже были проблемы с этим органом.

Тем не менее при грамотной терапии вполне реально нормализовать состояние пациентов.