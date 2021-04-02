Иск Юрия Шатунова о правах на хиты "Ласкового мая" суд рассмотрит в мае

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд по интеллектуальным правам принял к производству жалобу Шатунова Юрия Васильевича, которая поступила в суд еще в январе, но оставленную без движения из-за неуплаты госпошлины​​​. В жалобе истец просит отменить постановление 9-го арбитражного апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции.

В своем иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года. По нему первый ответчик - индивидуальный предприниматель Руслан Филатов - передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику - компании "Честная музыка". Ссылаясь на этот договор, "Честная музыка" направила Шатунову претензию, в которой запретила исполнять основные хиты "Ласкового мая" (всего более 20 песен).

РИА новости передает заявление в суде юриста "Честной музыки", согласно которому Филатов, получивший права на песни от продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина, гарантировал, что является единственным обладателем прав. В доказательство Филатов демонстрировал свой договор с Разиным, а также судебные акты. В них перечислены песни, принадлежащие Разину по договору с Кузнецовым (от 1992 года). Однако представитель истца сообщил, что Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору все с тем же Кузнецовым.

Арбитражный суд города Москвы в июле удовлетворил иск Юрия Шатунова. Согласно решению, принадлежность прав Филатову не доказана. Суд сослался на выводы Пресненского суда г. Москвы, который установил в 2016 году, что подпись на договоре 1992 года выполнена не Кузнецовым. Признаны также не имеющими значения для данного дела судебные акты, вынесенные в разные годы судами Ставрополя и Сочи в пользу Андрея Разина.

Но в ноябре апелляционный суд решение первой инстанции отменил. Суд пришел к выводу, что признание оспоренного договора недействительным не обеспечит восстановление прав Шатунова. Поскольку права на песни все равно останутся у Филатова.