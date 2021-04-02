Ученые заставили размножаться искусственные бактерии

Американским ученым впервые удалось добиться стабильного деления и размножения "искусственных бактерий", надо которым они упорно работали последние несколько лет. Синтетические клетки JCVI-syn3.0, полученные путем объединения компонентов бактерий Mycoplasma с химически синтезированным геномом, растут и делятся на клетки одинаковой формы и размера, как и большинство их "естественных" сородичей. Ученые говорят, что это начало новой эпохи в науке - открытие приближает нас к разработке полностью контролируемых живых организмов с заранее заданными свойствами. Работа опубликована в журнале Cell.

Еще в 2016 году исследователи под руководством Крейга Вентера из Института Дж. Крейга Вентера в Сан-Диего объявили о создании синтетических "минимальных" клеток. Их геном содержал всего 473 гена - минимальный набор, который считался необходимым для жизни. Это стало настоящей сенсацией в научном мире. Однако вскоре выяснилось, что они делятся неравномерно, порождая клетки уродливых и нестабильных форм.

Создатели JCVI-syn3.0 начали масштабные корректирующие эксперименты. Они вводили различные гены в эти синтетические клетки и отслеживали, как это влияет на их рост. В итоге команда смогла точно определить семь дополнительных генов, необходимых для равномерного деления клеток. Когда ученые добавили их в геном JCVI-syn3.0, то наконец получили ожидаемый результат.

Примечательно, что пять из семи генов ранее вообще считались непричастными к процессам деления клеток, и ученые до сих пор не понимают, как это работает.

- В "минимальной клетке" вообще есть много генов с неизвестными нам функциями. Но они необходимы для жизни клетки, - говорит Джеймс Пеллетье из Массачусетского технологического института, соавтор исследования. - Это очень интересная область для дальнейших исследований.

По словам ученых, создание таких клеток имеет колоссальный потенциал применения в сельском хозяйстве, питании, биомедицине, восстановлении окружающей среды и других сферах. Ну, а сверхзадача - научиться программировать биологический код новых живых организмов.