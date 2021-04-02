Ученые заставили размножаться искусственные бактерии

Новости

В Волгограде одна из старейших жительниц России привилась от COVID-19 13:09
Команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России 12:59
Мезенцев: России и Беларуси надо сплачиваться 12:58
Гинцбург: Победить пандемию коронавируса в мире к осени не удастся 12:42
СК закончил расследование дела о хищении бюджетных средств в Росрезерве 12:41
Комфортным для проживания признан каждый третий российский город 12:28
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа 12:26
В МИД РФ назвали вымыслом разговоры о грядущем конфликте России и Украины 12:25
Париж и Берлин обсуждают сближение позиций по "Северному потоку-2" 12:25
Боец ММА лишился пальца во время поединка 12:20
В России создадут единый реестр гостевых домов 12:18
В Сибири на шестилетнюю девочку подали в суд за долги умершей матери 12:17
Матвиенко: Отношения России и Беларуси достойно прошли проверку временем 12:01
Агентство Sputnik прекратит редакционную работу в Великобритании 11:58
Данила Козловский и Александр Петров сыграют главные роли в сериале 11:51
В Совфеде предложили изменить критерии отнесения к МСП кафе и ресторанов 11:46
Мошенники уговорили пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей 11:46
Уралец оплатил долги по кредитам под угрозой лишиться иномарки 11:41
Посол РФ о попытках поссорить Россию и Болгарию: Не дождетесь 11:36
Глава ЮНЕСКО совершит восхождение на горный пик в Киргизии 11:36
Отменены два фильма по вселенной DC - спин-оффы с Акваменом и Дарксайдом 11:33
Оперштаб: Еще 1324 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:29
Снегопады в столичном регионе могут продлиться до середины апреля 11:27
Видео: Как проходит вакцинация от COVID-19 военных к 9 Мая 11:27
Посол РФ подтвердил высылку российских дипломатов из Италии 11:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 12:05
Рубрика: Общество

Ученые заставили размножаться искусственные бактерии

Текст: Александр Гавриленко
Фото: National Center for Microscopy and Imaging Research Фото: National Center for Microscopy and Imaging Research
Фото: National Center for Microscopy and Imaging Research

Американским ученым впервые удалось добиться стабильного деления и размножения "искусственных бактерий", надо которым они упорно работали последние несколько лет. Синтетические клетки JCVI-syn3.0, полученные путем объединения компонентов бактерий Mycoplasma с химически синтезированным геномом, растут и делятся на клетки одинаковой формы и размера, как и большинство их "естественных" сородичей. Ученые говорят, что это начало новой эпохи в науке - открытие приближает нас к разработке полностью контролируемых живых организмов с заранее заданными свойствами. Работа опубликована в журнале Cell.

Фото: iStock
Исследование: эволюция сделает слюну человека ядовитой

Еще в 2016 году исследователи под руководством Крейга Вентера из Института Дж. Крейга Вентера в Сан-Диего объявили о создании синтетических "минимальных" клеток. Их геном содержал всего 473 гена - минимальный набор, который считался необходимым для жизни. Это стало настоящей сенсацией в научном мире. Однако вскоре выяснилось, что они делятся неравномерно, порождая клетки уродливых и нестабильных форм.

Создатели JCVI-syn3.0 начали масштабные корректирующие эксперименты. Они вводили различные гены в эти синтетические клетки и отслеживали, как это влияет на их рост. В итоге команда смогла точно определить семь дополнительных генов, необходимых для равномерного деления клеток. Когда ученые добавили их в геном JCVI-syn3.0, то наконец получили ожидаемый результат.

Примечательно, что пять из семи генов ранее вообще считались непричастными к процессам деления клеток, и ученые до сих пор не понимают, как это работает.

- В "минимальной клетке" вообще есть много генов с неизвестными нам функциями. Но они необходимы для жизни клетки, - говорит Джеймс Пеллетье из Массачусетского технологического института, соавтор исследования. - Это очень интересная область для дальнейших исследований.

По словам ученых, создание таких клеток имеет колоссальный потенциал применения в сельском хозяйстве, питании, биомедицине, восстановлении окружающей среды и других сферах. Ну, а сверхзадача - научиться программировать биологический код новых живых организмов.

Общество Наука

Главное сегодня

За сутки в России подтверждено 8792 случая COVID-19 в 85 регионах
Банк России отозвал лицензию у Майкопбанка
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
В МИД Китая отметили усиление сотрудничества между Москвой и Пекином
Госдума обсудит сохранение сельских надбавок при смене места жительства
Что надо знать родителям при выборе школы
Всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19? Комментарий эксперта