Как решение ОПЕК+ увеличивать добычу нефти с мая повлияет на Россию

Страны, участвующие в сделке ОПЕК+, на министерском заседании 1 апреля приняли очередное неожиданное для многих решение начать постепенно увеличивать добычу нефти с мая этого года. Рост производства окажет влияние не только на нефтяные котировки, но и на экономики нефтедобывающих стран. Для России основной вопрос будет в том, как это отразится на доходах от экспорта нефти, курсе рубля и топливном рынке.

Россия будет участвовать в наращивании производства вместе с остальными странами, но с учетом уже сделанных для нее ранее исключений, позволивших ей в отличие от других стран альянса увеличить добычу в феврале-апреле этого года на 260 тыс. баррелей в сутки. Поэтому за три месяца она нарастит производство только на 114 тыс. баррелей в сутки (по 38 тыс. в месяц). Для сравнения, Саудовская Аравия увеличит его в этот период почти на 380 тыс. баррелей в сутки, плюс еще 1 млн баррелей в сутки, которые она сокращала в рамках дополнительных, добровольно взятых на себя обязательств с февраля этого года. Суммарно страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу в мае и июне на 350 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, и на 441 тыс. баррелей в сутки в июле.

Математически все честно: партнеры по ОПЕК+ просто увеличат долю своего производства на мировом рынке, которую мы нарастили ранее. Но в действительности все не так однозначно. Во-первых, увеличение добычи в России главным образом пришлось на удовлетворение потребностей внутреннего рынка, а не роста экспорта нефти за рубеж. Ближневосточные страны дополнительные объемы добычи отправят на экспорт.

"Результаты этой встречи ОПЕК+ получились аккуратно неприятными", - говорит глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. - Мы растеряли свое преимущество перед другими странами альянса и скорее всего это приведет к некоторому понижению цены главного экспортного сорта российской нефти Urals в Европе и увеличению конкуренции со стороны ближневосточных поставщиков".

Второй фактор - ожидаемое, хоть и незначительное снижение мировых цен на нефть после решения ОПЕК+ наращивать добычу. Здесь большое влияние будет оказывать информационный фон. Если он будет негативным, на фоне роста производства, котировки могут просесть и достаточно серьезно.

В перспективе 1-2 месяцев динамику цен на нефть будут определять темпы восстановления спроса, считает руководитель направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Александр Амирагян. Но существуют риски третьей волны пандемии (прежде всего в странах Европы и США), что может существенно затормозить рост экономики и спроса на нефть. На курс рубля решение ОПЕК+ не должно оказать существенного влияния, но в случае снижения цен на нефть ниже 60 долларов за баррель можно ожидать небольшой корректировки стоимости российской валюты в меньшую сторону, пояснил Амирагян.

По мнению Симонова, цены на нефть могут опустится ниже 60 долларов за баррель, но едва ли надолго. Он считает, что сейчас котировки немного завышены и после решения ОПЕК+ они опустятся до оптимальных значений, все равно комфортных для рынка, если только не будет дополнительных потрясений. В отношении рубля Симонов также не ожидает серьезного проседания курса, хотя и не исключает его некоторого снижения.

С топливным рынком ситуация более неоднозначная. Снижение нефтяных цен должно уменьшить привлекательность экспорта для российских нефтеперерабатывающих компаний, но едва ли это приведет к падению стоимости бензина в опте. Рост биржевых, в первую очередь, связан не с дефицитом топлива на внутреннем рынке из-за увеличения объемов экспорта, а с общей налоговой нагрузкой на нефтяную отрасль, считает заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Аналогичное мнение высказал Константин Симонов, подчеркнув, что цены на топливо продолжат умеренный рост даже при некотором снижении нефтяных котировок из-за слабости рубля. Вопрос больше в рентабельности нефтепереработки в России, а не в привлекательности для компаний экспорта топлива. Новый демпфер заработает только в мае, и он сможет только остановить рост цен, а не понизить их, пояснил Симонов.