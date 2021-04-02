Как справиться с агрессией ребенка в детсаду

Почти в каждой группе детского сада есть непослушные дети. Возможно, таким "сложным" ребенком считают вашего малыша? Причины агрессивного поведения могут быть разные, уверяют психологи: от проблем со здоровьем до недостатков в воспитании в семье.

По данным ученых, около 20% педагогов, 17% психологов и 25% опрошенных родителей отмечают "тихую агрессию" детей, которая выражается вспышками гнева или в попытке что-то разбить, сломать, разбросать.

Как ее вовремя "опознать" и можно ли снизить?

Агрессивное поведение имеет очень сложную природу. Скажем, проактивная агрессия - всегда преднамеренная. Она связана со снижением эмоциональной чувствительности, часто проходит без угрызений совести или сожаления. А реактивная агрессия, наоборот, связана с чрезмерной эмоциональной чувствительностью и реакцией на какую-то угрозу, негативные эмоции, гнев, тревогу или плохой опыт. Это разные виды агрессивного поведения ребенка, и они требуют разного подхода, - говорит академик-секретарь отделения психологии и возрастной физиологии Российской академии образования Сергей Малых. - Очень важно помочь малышу справляться с этой проблемой: необходимо взаимодействие педагогов, родителей и школьных психологов. Ребенку нужно помогать давать выход эмоциям, не подавляя и не зажимая их, учить его справляться с ними. Правильный пример со стороны родителей и других взрослых - самый эффективный способ. Поэтому важно, чтобы слова и действия взрослых не шли вразрез.

Недавно проведенное российскими психологами исследование показало, что тема детской агрессии входит в топ-5 актуальных проблем для родителей и педагогов. 31% опрошенных педагогов из 355 образовательных организаций крупных городов России рассказали, что им приходилось обсуждать с родителями агрессивное поведение их ребенка.

При появлении признаков детской агрессии у дошкольников и учеников начальной школы, педагоги в 62% случаев занимают активную позицию и стремятся благополучно ее разрешить. Нередко учителю или воспитателю приходится брать на себя роль конфликтолога, при этом 62% респондентов отмечают, что это вынужденная мера, в связи с острой нехваткой профильных специалистов.

При столкновении с деструктивным поведением детей педагоги чаще всего проводят разъяснительные беседы с детьми, обращаются за помощью к семье. 65% респондентов-педагогов признались в недостаточной компетенции, недостаточных знаниях, а главное - нехватке умений и навыков в диагностике, прогнозировании и регуляции детской агрессии.

53% родителей "панацеей от бед" считают создание служб психологической помощи в образовательных организациях. 66% психологов, 71% педагогов и 62% родителей рассказали, что в их школах и детских садах таких условий нет или они недостаточно качественные.

Топ-3 советов родителям: что делать, если ваш ребенок дерется в детсаду и на него жалуются другие дети?

Агрессивное поведение вашего ребенка - это сигнал для вас о том, что у него возникли проблемы и он нуждается в вашей помощи. Первым делом нужно понять причину такого поведения. Это могут быть негативные эмоции, стресс, конфликты со сверстниками или сложности на фоне адаптации к детскому саду. Способности адаптироваться к определенным требованиям у всех детей разные, поэтому родители должны помочь ребенку привыкнуть к новым условиям.

Не стоит преуменьшать возникшие проблемы и надеяться, что все как-нибудь само пройдет. Такое поведение может стать причиной его закрытости. Не проявляйте тревожность в разговоре с ребенком о том, что происходит в детском саду и объясняйте ему, что поход в детский сад для него возможность весело провести время и поиграть с другими детьми.

Помогайте ребенку осознавать свои эмоции, учиться их контролировать, предлагайте способы и выходы из ситуации, в том числе и в совместных играх. От этого зависит в том числе и его будущая успешность в разрешении сложных жизненных ситуаций.