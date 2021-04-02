Автомобиль врезался в ограду Капитолия США, двое полицейских ранены

Известно, что оба офицера и водитель ранены. Все они доставлены в больницу, сообщает в своем Twitter полиция Капитолия.
Ранее полиция, охраняющая Капитолий в Вашингтоне, разослала всем сотрудникам сообщение об угрозе. Согласно этому сообщению, которое цитируется в Twitter, обнаружена некая "внешняя угроза безопасности".
Вход и выход из всех зданий Капитолия в настоящее время перекрыты.
"Можно перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", - сказано в сообщении.
По информации телеканала Fox News, ранее стало известно, что какая-то машина врезалась в ограждение Капитолия. Также очевидцы сообщают о двух человеках на носилках.
National Guard hustling to Capitol right now@wusa9 pic.twitter.com/z35rv66K2I— Zach Merchant (@ZachMerchantTV) April 2, 2021