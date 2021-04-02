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02.04.2021 20:48
Рубрика: В мире

Автомобиль врезался в ограду Капитолия США, двое полицейских ранены

Текст: Константин Волков
В двух офицеров полиции, охранявших Капитолий в Вашингтоне, врезался на автомобиле неизвестный злоумышленник. Об этом говорится в сообщении полиции Капитолия.

Известно, что оба офицера и водитель ранены. Все они доставлены в больницу, сообщает в своем Twitter полиция Капитолия.

Фото: AP Photo / Jae C. Hong
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Ранее полиция, охраняющая Капитолий в Вашингтоне, разослала всем сотрудникам сообщение об угрозе​​​. Согласно этому сообщению, которое цитируется в Twitter, обнаружена некая "внешняя угроза безопасности".

Вход и выход из всех зданий Капитолия в настоящее время перекрыты.

"Можно перемещаться по всему зданию, но держитесь подальше от внешних окон и дверей. Если вы на улице, спрячьтесь в укрытии", - сказано в сообщении.

По информации телеканала Fox News, ранее стало известно, что какая-то машина врезалась в ограждение Капитолия. Также очевидцы сообщают о двух человеках на носилках.

В мире США РГ-Видео РГ-Фото

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