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02.04.2021 11:40
Рубрика: Власть

Косачев: Линия Киева на Донбассе опасно меняется под влиянием США

Текст: Галина Мисливская
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев считает, что США подталкивают власти Украины к эскалации ситуации на Донбассе.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Так он прокомментировал РИА Новости слова министра обороны США Ллойда Остина о готовности Вашингтона поддержать Украину в случае конфликта с Россией​​​.

Фото: пресс-служба СФ
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Сенатор напомнил, что Киев на протяжении нескольких месяцев ведет линию на наращивание своих вооруженных сил в зоне конфликта, хотя это напрямую запрещено договоренностями по линии ОБСЕ. А главком ВС Украины Руслан Хомчак сообщил о решении нарастить группировку не только на Донбассе, но и на крымском направлении, чтобы лучше "реагировать на угрозы".

"Это - явный отход от минских договоренностей, безальтернативность которых исчерпывающим образом была подтверждена в разговоре лидеров России, Германии и Франции, - отметил Косачев. - Вроде бы все ясно. Но тут включаются США, откровенно подзуживающие украинские власти к военной эскалации".

По словам Косачева, Россия принимает меры для обеспечения своей обороноспособности на всей территории, в том числе в Крыму. "И, разумеется, Россия продолжает предпринимать все возможные политические усилия, чтобы предотвратить реализацию военного сценария урегулирования конфликта на юго-востоке. В такой нашей принципиальной линии нет ничего нового", - добавил он.

"Меняется линия поведения Киева, причем в очень опасном направлении и при явном попустительстве Вашингтона", - подчеркнул Константин Косачев.

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