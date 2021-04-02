Матвиенко: Отношения России и Беларуси достойно прошли проверку временем

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила народы России и Беларуси с 25-летием подписания договора об образовании Сообщества двух стран, который, по ее мнению, дал новый импульс взаимовыгодному стратегическому партнерству двух братских народов.

"Российско-белорусские отношения достойно и успешно прошли проверку временем. Российская Федерация и Республика Беларусь целенаправленно реализуют Договор о создании Союзного государства, последовательно углубляют межрегиональные контакты, развивают инвестиционное и торговое сотрудничество, укрепляют производственную и технологическую кооперацию, расширяют культурное взаимодействие", - говорится в сообщении на сайте Совфеда. Сегодня конструктивный диалог по вопросам евразийского и двустороннего сотрудничества продолжается, "оказывая помощь и поддержку друг другу во внешней политике, россияне и белорусы вместе противодействуют современным вызовам и угрозам, в том числе в рамках ОДКБ", отметила глава Совфеда.

"Уверена, что и в дальнейшем совместная работа органов государственной власти двух стран будет направлена на улучшение качества жизни граждан, обеспечение равенства их прав, защиту национальных интересов", - заключила она.

Также Валентина Матвиенко направила поздравительные телеграммы в адрес президента Беларуси Александра Лукашенко и глав палат Национального собрания - Натальи Кочановой и Владимира Андрейченко.

"Совместные дела говорят лучше любых слов. Вместе мы успешно реализуем межгосударственные экономические программы, в том числе в условиях пандемии, осуществляем масштабные наукоемкие проекты в самых разных отраслях", - говорится в послании белорусскому лидеру. "Со своей стороны, готова и в дальнейшем активно способствовать наращиванию многопланового диалога между законодательными органами России и Беларуси, нацеленного на сплочение наших стран и народов", - заверила его глава Совфеда.