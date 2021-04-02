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02.04.2021 16:21
Рубрика: Культура

В Британии найдено редкое кольцо Memento Mori эпохи Тюдоров

Текст: Денис Передельский

В Великобритании эксперты официально объявили сокровищем редкое кольцо эпохи Тюдоров с эмблемой в виде черепа, а также еще восемь ценных артефактов, найденных в Уэльсе.

Фото: Israel Antiquities Authority
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Как сообщает Wales Online, объявленное сокровищем кольцо - это лишь одна из девяти важных находок, сделанных в последнее время на территории Уэльса археологами-любителями.

Само кольцо привлекло внимание экспертов тем, что оно имеет явно валлийское происхождение. Этот артефакт снабжен плоским безелем, на котором выгравирован череп. Судя по всему, череп изначально был покрыт белой эмалью, которая сохранилась частично.

Вокруг черепа аккуратным курсивом выполнена надпись Memento Mori, что означает "помни о смерти". Надпись, форма кольца, стиль гравированного черепа и аккуратный курсивный шрифт указывают на то, что этот артефакт был создан в период между 1550 и 1650 годами.

"Это редкий пример кольца memento mori эпохи Тюдоров или ранних Стюартов с явным валлийским происхождением, - говорит доктор Марк Редкнап из Национального музея Уэльса, который надеется приобрести этот артефакт. - Его "настроение" отражает высокую смертность того периода, мотив и надпись указывают на краткость и суету жизни. Это открытие расширяет наши знания об отношении к смерти в раннем современном Уэльсе".

Фото: Xinhua / Shen Bohan
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Сокровищами были признаны и другие восемь артефактов, датированных IX-XVII веками. Эксперты считают, что это были личные вещи довольно состоятельных членов валлийского общества тех лет. В частности, археологи-любители обнаружили позолоченный перстень позднего средневековья, изготовленный из серебра, средневековую серебряную подставку, два позднесредневековых золотых кольца, серебряную брошь и серебряную застежку.

Кроме того, в городе Черчстоке был обнаружен небольшой клад эпохи Тюдоров. Он состоял всего из пяти серебряных монет. По мнению ученых, этот клад был спрятан примерно в 1530 году во время правления Генриха VIII, портрет которого изображен на трех найденных монетах.

Еще три средневековые золотые монеты были найдены в городе Ллануртиде. Они относятся к временам правления Эдуарда III и Ричарда II (1327-1399 гг.). Вероятно, владелец спрятал их в самом конце XIV века, но так за ними и не вернулся.

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