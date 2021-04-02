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02.04.2021 11:55
Рубрика: Власть

МИД РФ: Миссия в ООН по Беларуси нацелена на смену руководства страны

Текст: Константин Волков
Создание Советом по правам человека ООН (СПЧ) миссии по расследованию прав человека в Беларуси нацелено на смену власти в этой стране, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"По инициативе Евросоюза СПЧ создал в рамках Управления верховного комиссара ООН по правам человека своего рода миссию по расследованию нарушений прав человека в Беларуси в составе 11 следователей... Цель абсурдной антибелорусской затеи очевидна - смена действующего руководства страны, режима, как некоторые теперь называют законные власти. Убеждены, что Совет ООН по правам человека дискредитирует себя такими решениями, которые не имеют ничего общего с заботой о правах простых людей, да и вдобавок принимаются меньшинством государств - членов СПЧ", цитирует ТАСС слова Вершинина.

Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Дипломат также отметил, что для финансирования работы 11 следователей из бюджета ООН планируется выделить 2,6 миллиона долларов, в то время как "Всемирная организация вот уже несколько лет испытывает серьезные проблемы с финансированием, когда многие действительно нуждающиеся государства стоят в очереди за гуманитарной помощью к ООН".

Ранее проект резолюции по Беларуси был предоставлен Португалией от имени Евросоюза. За него проголосовали 20 государств - членов СПЧ из 47. Семь стран, в том числе Россия и КНР, выступили против, а еще 20, включая Армению и Узбекистан, воздержались.

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