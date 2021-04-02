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02.04.2021 11:15
Рубрика: Общество

Минобороны строит в Туле онкологический центр

Текст: Юрий Гаврилов
В Минобороны РФ сообщили о завершении масштабных подготовительных работ в Туле - там военные возводят новый онкологический центр на 340 мест.

Фундамент медицинского объекта будет готов к 20 апреля. При его возведении используют свыше 6,5 тыс. кубических метров бетонной смеси. Сейчас на этой площадке работают более 200 человек и 20 единиц строительной и специальной техники.

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Затем военные строители приступят к основному этапу - возведению монолитного каркаса и стен современного областного онкологического центра. В новом онкологическом центре разместятся более десятка профильных медицинских отделений с палатами, операционно-хирургический блок, лаборатория и консультативно-диагностический центр с поликлиникой, которая сможет обслуживать около 400 пациентов в день. Площадь онкологического центра составит около 58 тыс. квадратных метров. В Минобороны РФ рассказали, что архитектурный проект объекта предусматривает строительство четырех корпусов, соединенных между собой транспортными коридорами на всех этажах. Форма, высота и расположение блоков определены медицинскими требованиями, конфигурацией участка и подъездами, предусмотренными градостроительным планом.

В стационаре разместят отделения паллиативной помощи и реабилитации, онкогематологии и онкогинекологии, абдоминальной онкохирургии и противоопухолевой лекарственной терапии.

В хирургическом корпусе оборудуют помещения для радионуклидной диагностики, блок трансфузиологии с криохранилищем и палатами для трансплантации костного мозга, реанимации и интенсивной терапии, а также операционные.

В поликлинике устроят кабинеты функциональной диагностики, МРТ, рентгена, отделения эндоскопической и функциональной диагностики, дневной стационар химиотерапии.

Непрерывный круглосуточный мониторинг за ходом строительства нового медицинского комплекса в Туле ведут в Национальным центре управления обороной Российской Федерации. Для этого на строительной площадке установили видеокамеры высокого разрешения, обеспечивающие качественное изображение в любое время суток при любых погодных условиях. Кроме того, организован входной контроль доставляемых на площадки стройматериалов.

В Минобороны РФ утверждают, что созданная система контроля позволяет немедленно реагировать на любые нештатные ситуации на этой стройке и гарантировать выполнение работ там в установленный срок и с необходимым качеством.

Напомним, что проект единого онкологического комплекса создали по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина, инициативу которого поддержал президент России. По распоряжению правительства РФ, возведение онкоцентра в Туле было поручено Военно-строительной компании минобороны.

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