Минтранс оценил выводы агрегаторов о росте цен на авиабилеты

Данные о росте цен на авиабилеты, представленные агрегаторами, не отражают реальное положение дел, заявили в Минтрансе. В действительности цены снизились.

"Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел", - сообщили "Российской газете" в пресс-службе министерства.

В реальности произошло снижение цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом. Так, стоимость перелета по маршруту Москва - Ростов на Дону уменьшилась на 22%, по маршруту Москва - Кемерово - на 18%, по маршруту Москва - Томск - на 14%, по маршруту Москва - Сыктывкар - на 12%. Перелеты из Москвы в Нижнекамск подешевели на 4%, в Екатеринбург - на 10%, в Новосибирск - на 10%, привели данные в Минтрансе.

Кроме того, авиакомпании отмечают, что билеты на апрель - июнь 2021 года продавались в среднем на 7% дешевле, чем в аналогичном периоде 2019 года, подчеркнули в министерстве. В частности, снижения подтверждают авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", "Россия", S7. Аналогичные снижения подтверждают большинство авиаперевозчиков.

"Подобные некорректные заявления мы наблюдаем каждый год перед наступлением сезона отпусков", - заявили в Минтрансе. Также группа компаний "Аэрофлот" продолжает продажу билетов по плоским тарифам в города Дальнего Востока, Симферополь, Калининград. К тому же ряд авиакомпаний продолжает субсидировать перевозки по постановлениям правительства России № 1242 и № 215. Субсидируются 437 направлений по всей стране, уточнили в Минтрансе.

Аналитики агрегатора "Туту.ру" также заявили о снижении в мае 2021 года стоимости перелетов по России по сравнению с 2019 годом в среднем на 6,6%. Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на данные агрегаторов, что стоимость авиаперелетов в 2021 году по сравнению с 2019 годом по ряду направлений выросла на 15-120%.