Мишустин разрешил селить детей в гостиницы по письменному согласию родителей

Новости

Посол РФ о попытках поссорить Россию и Болгарию: Не дождетесь 11:36
Глава ЮНЕСКО совершит восхождение на горный пик в Киргизии 11:36
Отменены два фильма по вселенной DC - спин-оффы с Акваменом и Дарксайдом 11:33
Оперштаб: Еще 1324 пациента вылечились от коронавируса в Москве 11:29
Снегопады в столичном регионе могут продлиться до середины апреля 11:27
Видео: Как проходит вакцинация от COVID-19 военных к 9 Мая 11:27
Посол РФ подтвердил высылку российских дипломатов из Италии 11:25
Звезда "Майора Грома" Тихон Жизневский получил травму на съемках 11:24
Отчет правительства в ГД состоится после президентского Послания 11:22
Барнаульца по ошибке привили от коронавируса 11:19
У пенсионерки с Урала выманили деньги, пообещав прибыль от вкладов 11:15
В Ростове банду осудили за похищение и убийство двух человек 11:14
Против мэра Майкопа завели второе уголовное дело 11:09
Подрыв невидимого минного поля показали на видео 11:03
Мошенник "подставил" автомобилиста на 300 тысяч рублей 10:56
Открытый огонь в кардиоцентре Благовещенска потушен 10:53
Год и передача Капризова принесли победу "Миннесоте" над "Вегасом" 10:49
Ретейлеры рассказали о росте цен на ноутбуки 10:47
Врачи продолжали делать операцию во время пожара в кардиоцентре Благовещенска. Видео 10:39
Число погибших при обрушении ангара в Ахтубинске увеличилось до двух 10:35
Все школы, детсады и поликлиники в Подмосковье "заминировали" 10:33
В Воронеже 30 студентов мединститута получили ожоги глаз на занятиях 10:32
Вблизи древнейшего храма Крыма нашли остатки средневековой кладки 10:32
Мишустин пожелал братскому белорусскому народу счастья и процветания 10:27
На Черноморском флоте начали прививать от коронавируса семьи военных 10:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 11:26
Рубрика: Власть

Мишустин разрешил селить детей в гостиницы по письменному согласию родителей

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин исключил из правил предоставления гостиничных услуг требование нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу. Документ был необходим, когда ребенок путешествовал без папы или мамы.

Как подчеркивают в правительстве, решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки - туры выходного дня, загородные экскурсии - часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Условие мешало и в случаях, когда дети путешествовали не с родителями, а с близкими родственниками.

Теперь от несовершеннолетнего при заселении потребуется только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом сохранится возможность оформления нотариального согласия.

Мишустин утвердил программу выдачи льготных кредитов на гостиничные проекты

Власть Работа власти Экономика Туризм Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Банк России отозвал лицензию у Майкопбанка
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси
За сутки в России подтверждено 8792 случая COVID-19 в 85 регионах
Госдума обсудит сохранение сельских надбавок при смене места жительства
Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта