Мишустин разрешил селить детей в гостиницы по письменному согласию родителей

Премьер-министр Михаил Мишустин исключил из правил предоставления гостиничных услуг требование нотариально заверенного согласия родителей при заселении детей в гостиницу. Документ был необходим, когда ребенок путешествовал без папы или мамы.

Как подчеркивают в правительстве, решение связано с тем, что непродолжительные детские поездки - туры выходного дня, загородные экскурсии - часто сопоставимы по стоимости с услугами нотариуса. Условие мешало и в случаях, когда дети путешествовали не с родителями, а с близкими родственниками.

Теперь от несовершеннолетнего при заселении потребуется только письменное согласие одного из законных представителей, которое составляется в свободной форме. При этом сохранится возможность оформления нотариального согласия.