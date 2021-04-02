Мишустин утвердил госпрограмму развития Арктики на 2021-2024 годы

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил государственную программу социально-экономического развития Арктической зоны России на период 2021-2024 годов. Она состоит из двух подпрограмм: непосредственно по социально-экономическому положению, а также по созданию условий для привлечения частных инвестиций и созданию новых рабочих мест.

Общий объем бюджетного финансирования, предусмотренный на ближайшие четыре года, превышает 19,5 миллиардов рублей.

Показателями реализации госпрограммы установлены 176,1 миллиарда рублей, привлеченных с господдержкой внебюджетных инвестиций резидентов Арктической зоны и территорий опережающего развития, действующих в регионе, и 30 тысяч новых рабочих мест.