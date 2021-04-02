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02.04.2021 11:46
Рубрика: Происшествия

Мошенники уговорили пенсионерку сбросить с балкона миллион рублей

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Пенсионерка в Москве сбросила мошенникам миллион рублей с балкона. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в территориальный отдел полиции обратилась 79-летняя москвичка. Она стала жертвой аферистов. Как выяснилось, несколько дней назад ей позвонил неизвестный мужчина, который представился участковым уполномоченным полиции. Он попросил оказать содействие в раскрытии преступления. Для этого якобы необходимо согласиться на требования мошенников.

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Почти сразу раздался следующий звонок, и, сняв трубку, пенсионерка услышала угрозы в свой адрес. Незнакомец потребовал, чтобы пожилая женщина немедленно пошла в банк, сняла со счета миллион рублей, а затем сбросила их ему с балкона. Когда москвичка это выполнила, мужчина поднял пакет с деньгами и скрылся.

Спустя некоторое время женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска Западного административного округа столицы совместно с коллегами из ОМВД России по району Проспект Вернадского Москвы задержали двух неработающих приезжих мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ. Оба задержанных взяты под стражу.

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