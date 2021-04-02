Московские женские команды доминировали на этапе ЧР по баскетболу 3х3

Шестой по счету сдвоенный этап чемпионата России по новой олимпийской дисциплине "баскетбол 3х3" состоялся на спортивно-оздоровительной базе в Красной Пахре, которая с 2012 года входит в состав Москвы. Доминировали команды хозяек, успешно выступили и представительницы Санкт-Петербурга.

В первый день турнира на базе "Олимпийские Надежды" в финале встретились победительницы групп "А" и "Б" предварительного этапа из команд МБА (Москва) - и "COP-Peterburg" (Санкт-Петербург). Интрига в это встрече сохранялась до решающего броска. Напомним, в баскетболе 3х3 соперники играют либо до 21 очка у одного из оппонентов, либо десять минут чистого времени.

На седьмой минуте финала после попадания Анастасии Щеколдиной коллектив МБА лидировал с большим запасом - 17:12. Однако девушки с берегов Невы благодаря паре точных дальних бросков (в этой разновидности игры они оцениваются двумя очками) в исполнении Майры Сергазиновой быстро сократили отставание до минимума - 17:18. Вскоре все та же Сергазинова и опять "выстрелом" из-за дуги вывела петербурженок вперед - 20:19. Москвички ответили тем же оружием - в самый нужный момент отличилась Анастасия Бочарова. МБА праздновал победу (21:20), когда на табло горело время 9:05. Вместе с Бочаровой "золото" 11-го по официальной нумерации Российской федерации баскетбола (РФБ) этапа женского чемпионата страны по баскетболу 3х3 получили Надежда Языкова, Анна Ситникова и Анастасия Щеколдина (главный тренер команды - Екатерина Сытняк).

В матче за третье место встретились столичные клубы. "Latinas JMBL" победили "Париматч" с минимальным перевесом - 20:19.

На следующий день сдвоенного этапа "COP-Peterburg" реабилитировался за неудачный накануне "золотой" матч. На этот раз - 16:10 в финальной игре против клуба "Moskva". На высшую ступень пьедестала почета поднялись Майра Сергазинова, Мария Барышникова, Раиса Андрианова и Анастасия Рыкова, набравшая десять (!) очков в главной встрече 12-го этапа. "Бронза" у МБА. Команда Московской баскетбольной ассоциации победила в противостоянии за третье место "Париматч" с минимальным перевесом - 15:13.

По плановой календарной ротации участников чемпионата России, нынешние соревнования пропускали лидеры по числу турнирных побед (5) на этапах ЧР-2021 из БК "Самара". По два титула теперь у МБА и "COP-Peterburg". По одному "золоту" осталось в активе ЦОП-1 (Санкт-Петербург), "Latinas JMBL" и "Moskva".

Справка "РГ"

Все победители и призеры всех этапов чемпионата России 2021

1-й этап. 30 января (Москва). 1. "Самара" . 2. "COP-Peterburg" (Санкт-Петербург). 3. "Динамо" (Новосибирск).

2-й этап. 31 января (Москва). 1. "Самара" . 2. "Тулпар" (Казань). 3. "Динамо" Нс.

3-й этап. 6 февраля (Москва). 1. ЦОП-1 (Санкт-Петербург). 2. "Энергия" (Иваново). 3. "Moskva" (Москва).

4-й этап. 7 февраля (Москва). 1. "Latinas JMBL" (Москва). 2. "Moskva". 3. "Париматч" (Москва).

5-й этап. 20 февраля (Пермь). 1. "Moskva". 2. "Динамо" Нс. 3. ЦОП-1 СПб.

6-й этап. 21 февраля (Пермь). 1. "COP-Peterburg". 2. "Динамо" Нс. 3. "Матрешки" (Москва).

7-й этап. 27 февраля (Казань). 1. "Самара". 2. "Торпедо" (Москва). 3. МБА (Москва).

8-й этап. 28 февраля (Казань). 1. МБА. 2. "Энергия". 3. "Тулпар".

9-й этап. 20 марта (Самара). 1. "Самара". 2. "Париматч". 3. "Moskva".

10-й этап. 21 марта (Самара). 1. "Самара". 2. "Тулпар". 3. "Moskva".

11-й этап. 31 марта (Москва). 1. МБА. 2. "COP-Peterburg". 3. "Latinas JMBL".

12-й этап. 1 апреля (Москва). 1. "COP-Peterburg". 2. "Moskva". 3. МБА.