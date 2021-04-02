Мужчину с бутылкой в руках сняли с забора Елисейского дворца в Париже

В Париже задержали мужчину, пытавшегося пробраться во двор Елисейского дворца. В руках у злоумышленника была бутылка с зажигательной смесью. Вместе с нарушителем задержаны еще два человека, которые снимали все происходящее на видео. Всем троим предъявлены обвинения.

Газета Figaro сообщает, что инцидент произошел в четверг днем, когда в Елисейском дворце находились президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит. Злоумышленником оказался 30-летний местный житель. Он представился художником и заявил, что не хотел никому причинять вреда.