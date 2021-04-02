Назван предварительный состав сборной России по биатлону на олимпийский сезон

В списки мужской и женской сборных попали по 24 спортсмена. За основу были взяты результаты, показанные ими на международной арене и первенстве страны. В состав попали все биатлонисты, выступавшие в прошлом сезоне за основную сборную. Также в него попали чемпионка России Наталья Ушкина, которая в мае должна перейти в румынскую команду, Екатерина Юрлова-Перхт и Кристина Резцова, ушедшие перед стартом сезона в декретный отпуск.

Что касается мужчин, то в составе попал чемпион мира-2017 в эстафете Максим Цветков. В текущем розыгрыше первенства России Цветков взял бронзовые медали в гонке преследования. Отсутствует Дмитрий Малышко, который в уходящем сезона не принял участия ни в одном соревновании.

Напомним, что следующий сезон будет олимпийским: Игры пройдут в феврале в Пекине.