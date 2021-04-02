Названа причина крушения поезда на Тайване

Причиной крушения пассажирского экспресса "Тароко" на Тайване, в результате которого погиб 48 человек и 66 получили ранения, мог стать грузовик техобслуживания, упавший на поезд с горы над железной дорогой. Об этом сообщает тайваньское новостное агентство Focus Taiwan со ссылкой на органы, ведущие расследование причин трагедии.
Грузовик не должен был находиться на склоне, поскольку никаких строительных работ в тот момент не велось, отмечают следователи. В настоящее время водитель грузовика доставлен в полицию для допроса.
Крушение произошло в южной части тоннеля в уезде Хуалянь на восточной стороне Тайваня, когда экспресс шел по маршруту Тайбэй - Тайдун. Всего в поезде находились 350 пассажиров. Сейчас более ста из них эвакуированы. Спасательные работы осложняются тем, что часть поезда (с 3-й по 8-й вагоны) находится в тоннеле.