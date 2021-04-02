Названа причина крушения поезда на Тайване

Грузовик не должен был находиться на склоне, поскольку никаких строительных работ в тот момент не велось, отмечают следователи. В настоящее время водитель грузовика доставлен в полицию для допроса.

Крушение произошло в южной части тоннеля в уезде Хуалянь на восточной стороне Тайваня, когда экспресс шел по маршруту Тайбэй - Тайдун. Всего в поезде находились 350 пассажиров. Сейчас более ста из них эвакуированы. Спасательные работы осложняются тем, что часть поезда (с 3-й по 8-й вагоны) находится в тоннеле.