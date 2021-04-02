Новые правила должны ускорить принятие решений по проблемным домам

Новая форма ходатайства от регионов в Фонд защиты прав дольщиков утверждена постановлением правительства.

Главное нововведение - утверждение типовой формы ходатайства от региона и перечня прилагаемых к нему документов, сообщает пресс-служба фонда. Они будут направляться регионом в Фонд, чтобы Фонд провел необходимые расчеты и принял решения, каким способом будут восстановлены права граждан: через выплату возмещения или завершение строительства.

"Эти изменения направлены на совершенствование взаимодействия Фонда и субъектов РФ, которые обращаются к нам за помощью в решении проблем пострадавших граждан. Они позволят сократить сроки восстановления прав граждан. После предоставления исчерпывающего комплекта документов от субъекта Фонд сможет оперативно выполнить свою часть работы: провести строительно-техническую экспертизу и оценку стоимости квадратного метра для вынесения объектов на Наблюдательный совет Фонда", - пояснил гендиректор фонда Константин Тимофеев.

К числу обязательных документов относятся градостроительная документация, включая разрешение на строительство и положительное заключение экспертизы, нормативный правовой акт, утверждающий правила предоставления субсидий от региона Фонду, гарантийное письмо, подтверждающее наличие в бюджете субъекта РФ необходимых средств и др.

"Кроме того, внесенными изменениями предусмотрено осуществление взаимодействия Фонда и региона в электронном виде через личный кабинет в Единой информационной системе жилищного строительства. Это позволит повысить скорость взаимодействия между субъектом и Фондом и скорость предоставления информации", - отметил Тимофеев.