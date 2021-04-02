Новые возможные санкции не скажутся на экономике России

Потенциальные санкционные инициативы в отношении России, которые рассматриваются в конгрессе США, например, запрет на инвестиции в российский госдолг, не повлияют на экономику РФ. Катастрофических изменений для рынка в случае введения санкций не наступит, считает глава группы компаний ВБЦ Семен Теняев. По его словам, золотовалютные резервы России позволяют с высокой долей вероятности говорить о том, что страна сможет уверенно пройти этот период с минимальным шоком для экономики. Среди краткосрочных и среднесрочных последствий эксперт назвал ускорение темпов инфляции и роста курса доллара.

Минфин в случае введения санкций будет договариваться с ЦБ о предоставлении банкам ликвидности для покупки ОФЗ, ранее заявил министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что главной целью правительства в подобной ситуации станет удержание дефицита бюджета на прежнем уровне.

По мнению Теняева, подобная инициатива может дать хороший эффект только в краткосрочной перспективе.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что возможное введение санкций США против российского госдолга не несет системных рисков для экономики. Она напомнила, что по международным меркам у России размер государственного долга один из самых низких и возможные ограничения приведут лишь к краткосрочным колебаниям ликвидности. "И то, что проводится ответственная бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне - это не создает каких-то системных рисков финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", - отметила Набиуллина.