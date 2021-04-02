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Рубрика: Общество

Академик сердечных дел

Почему юбилей великого кардиохирурга событие для страны
Текст: Ирина Краснопольская
Российская газета - Федеральный выпуск № 70(8421)
Сегодня 75 лет одному из ведущих кардиохирургов мира академику РАН Ренату Акчурину.
Академик Ренат Акчурин развил уникальные направления в сосудистой и кардиохирургии. Фото: Евгения Смолянская

Ренат родился в первый послевоенный год в узбекском городе Андижане в семье учителей. Но по стопам родителей не пошел. Учился сперва в Андижанском мединституте, а окончил в 1971 году Первый Московский мединститут имени Сеченова и стал работать участковым врачом-терапевтом в подмосковном Реутове. А еще по совместительству трудился травматологом, хирургом. И уже в марте 1975 года стал младшим научным сотрудником, а затем и старшим научным сотрудником отделения микрохирургии сосудов Всесоюзного научного центра хирургии Академии медицинских наук СССР.

Тогда-то мы и познакомились. Узнала, что в 51-й столичной больнице девочке из Алма-Аты будут пришивать кисть. Возможно, сейчас подобная информация обошлась бы без особых комментариев: то, что ранее воспринималось чудом, стало обыденным. Сейчас. Не тогда.

Тогда мама девочки, воспитательница детского сада, была в отчаянии: дочка вызвалась ей помочь, и крохотную кисть ребенка отсекла хлеборезка. Невозможно было оторваться от действий акчуринской бригады, от каждого движения рук Рената. Не могу объяснить почему, но именно тогда появилось ощущение какой-то особой надежности того, что делает Ренат Сулейманович. Кисть пришили, девочке не грозила инвалидность.

В середине восьмидесятых Ренат начал специализироваться в области кардиохирургии. Его направили на стажировку в клинику известного американского хирурга Майкла Дебейки в Хьюстон. Ныне Ренат Сулейманович всемирно известный специалист, развивший уникальные направления в восстановительной, сосудистой и кардиохирургии. Самые высокие научные степени, регалии, награды в послужном списке Рената - человека удивительной разносторонней образованности и удивительной скромности.

Невозможно было оторваться от каждого движения рук Рената

Когда в 1996 году стало известно, что операцию коронарного шунтирования сердца первому президенту России Борису Ельцину проведет именно Ренат... Это было закономерно: президента должен оперировать лучший из лучших. Самый надежный.

Встретились после операции. Ренат был скуп на комментарии. Но не скупился в оценках своей команды. Даже возникло желание назвать ту публикацию об этой уникальной операции "Ренат и его команда". Но Ренат никак не хотел, чтобы в заголовке было его имя.

Мир сердец так многолик, так притягателен. Фото: AP

К тому времени относится эпизод, о котором хочу рассказать. Если заглянуть в интернет, то можно прочесть текст, который озаглавлен "История главного человека в мировой трансплантологии". Это о Владимире Петровиче Демихове - основоположнике мировой трансплантологии, что совершенно справедливо. Мягко говоря, досадно, что его уникальные, опередившие время операции по пересадке органов животным не просто предавались анафеме, Демихова принародно гнали. И даже когда спустя время пересадка органов стала практикой во всем мире, о Демихове не вспоминали.

И когда однажды мне предложили навестить Владимира Петровича... На окраине Москвы в хрущевской пятиэтажке доживал свой век великий человек.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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После того, как опубликовала заметку о встрече с Демиховым, позвонил Ренат Сулейманович. Его тогда знали в лицо, наверное, все: оперировал сердце самого Бориса Ельцина. Ренат попросил отвезти его к Демихову. "Хотя бы взглянуть на этого человека". Приехал за мной в редакцию. Сам за рулем. Ведь когда-то великому врачу приходилось подрабатывать извозом. И мы поехали. Ренат Акчурин встал на колени перед Демиховым и показал ему свою реликвию: тоненькую, явно зачитанную книжечку с массой подчеркиваний. Автор книжечки о трансплантации органов - Владимир Демихов. Ренат сказал, что этой книжечкой хвалится перед зарубежным коллегами. И что те в ответ произносят: "О-о! У вас есть книга самого Демихова..."

Хвалюсь: у меня есть мобильный телефон самого Акчурина. Могу позвонить ему, и он узнает меня по голосу. Позвонила. Не стала поздравлять заранее с юбилеем. Не принято. Лишь позволила себе один вопрос:

- Ренат! Что главное для врача?

- Вылечить больного.

С юбилеем, любимый доктор!

Общество Здоровье

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