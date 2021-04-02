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02.04.2021 12:28
Рубрика: Экономика

Определены победители Всероссийского конкурса соцпроектов "Инносоциум"

Состоялось подведение итогов третьего сезона Всероссийского конкурса социальных проектов "Инносоциум". 15 студенческих команд из различных регионов России, отобранные в финал конкурса из более чем 600 заявок, представили свои проекты в формате питчинга - короткой презентации и ответов на вопросы жюри.

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Проекты-финалисты оценивались в трех категориях: "Активное долголетие", "Поддержка семьи и семейных ценностей" и "Женское лидерство".

"Проведение подобных конкурсов всегда является знаковым событием, поскольку позволяет познакомиться с авторами новых проектов, направленных на решение социальных задач, - сказала председатель жюри, заместитель Председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова в приветственном слове. - Сегодня проектная деятельность вышла на первый план как форма самореализации и возможность продемонстрировать свои проекты. В новых непростых условиях очень важно дать социальным проектам возможность состояться. Поэтому нам, Совету Федерации, очень приятно участвовать соорганизатором этого значимого конкурса".

Заместитель Министра науки и высшего образования РФ Елена Дружинина подчеркнула, что Министерство науки и Министр лично отдают большое значение социальной, так называемой третьей миссии университета: "В Год науки и технологий мы видим, что ключевые достижения наших ученых, будь то разработка вакцины или запуск нейтринного телескопа, происходят в коллективах, где средний возраст участников составляет от 30 до 35 лет. Мы не просто нуждаемся в молодых смелых прорывных проектах - мы делаем на них ставку".

В свою очередь Елена Маринина, директор социальной платформы Фонда Росконгресс - Фонда Инносоциум, который является организатором конкурса, поблагодарила членов жюри и пообещала оказывать поддержку всем проектам, прошедшим в финал. "Наш конкурс возник с целью формирования социальной ответственности у студентов. За три года с начала его проведения мы увидели, как молодежные проекты в сфере социальной коммуникации становятся очень важным трендом для формирования новой дружелюбной среды и общественного сознания", - прокомментировала Елена Маринина.

В номинации "Активное долголетие" победу одержал проект "Серебряный экскурсовод", направленный на вовлечение людей старшего поколения в музейную работу, чтобы сделать их жизнь насыщеннее и ярче. Автор проекта - Анжелика Логинова из Северо-Двинска, студентка Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова.
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Лучшим в номинации "Поддержка семьи и семейных ценностей" был признан образовательный курс по созданию адаптивной одежды "PEOPLE". Для разработки коллекций планируется привлекать специалистов "особой" моды, а в качестве моделей приглашать людей с ограниченными возможностями здоровья. Инициативу предложила Полина Солодова из Уральского института управления, филиала РАНХиГС при Президенте РФ (Екатеринбург).

Победителем в номинации "Женское лидерство" стал проект Полины Гуляевой из Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (Москва). Сервис GIRLS' RND помогает девушкам до 30 лет получить навыки молодежного технологичного предпринимательства и коммерциализации научных исследований и инноваций.

Все победители получат гранты в размере 300 тыс. рублей на реализацию своих проектов и возможность побывать на главном деловом событии 2021 года - Петербургском международном экономическом форуме, который состоится 2-5 июня.

С трансляцией мероприятия и всеми проектами-финалистами можно ознакомиться по ссылке.

Экономика

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