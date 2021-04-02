Опубликованы уникальные дневники путешественника Живаго по Египту

В России опубликован дневник путешествия по Египту в начале 20 века известного российского коллекционера и путешественника, увлеченного египтологией, - Александра Живаго.

Его дневниковые записи, объединенные в большой том под названием "Путешествие по Нилу до 22 градуса северной широты", представляют собой уникальный материал, собранный в 1909-10 годах во время путешествия от Александрии вверх по Нилу до Вади-Хальфы (сейчас находится на территории Судана) и обратно в Александрию. Часть пути, от Асуана до Вади-Хальфы, проходила по тем местам, которые во второй половине 20 века были затоплены при строительстве Асуанской плотины.

Страстный фотограф, Александр Живаго всю экспедицию не расставался со стереокамерой (увлечение стереофотографией было модным в начале 20 века) "Вераскоп Ришара". Благодаря этому сегодня мы имеем сотни снимков из архива путешественника, которые сохранились в архиве ГМИИ им. Пушкина. Многие из этих фотографий вошли в книгу.

Широкая эрудиция Живаго, который тщательно готовился к поездке, позволила ему обращать внимание на все интересное, что встречалось на пути: от бытовых деталей (например, как правильно покупать осла) до древних памятников, некоторые из которых не сохранились до наших дней.