Орбиту МКС скорректируют перед прибытием нового экипажа в апреле

Высоту МКС скорректируют второго апреля. Двигатели пристыкованного к модулю "Звезда" грузовика "Прогресс МС-14" включат в 15:14 по московскому времени. Они проработают 129,3 секунды. Высота орбиты за это время увеличится на 360 метров и составит 419,8 километра.

В Роскосмосе рассказали, что данный маневр выполняется для формирования баллистических условий перед прибытием нового экипажа. Запуск "Союза МС-18" с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. На орбиту отправятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американец Марк Ванде Хай. А 17 апреля на Землю вернутся Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и Кэтлин Рубинс.