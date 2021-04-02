Отчет правительства в ГД состоится после президентского Послания

Отчет правительства России в Госдуме о работе в 2020 году состоится после оглашения Послания президента Федеральному собранию. Об этом сообщил журналистам первый вице-спикер Александр Жуков.

"Сначала будет Послание, потом отчет правительства, ну а сроки пока мы точно не знаем", - сказал парламентарий, которого цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин планирует выступить в ГД с ежегодным отчетом кабмина 21 апреля. Что касается даты Послания, то она пока не уточнялась: 29 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в скором времени она будет объявлена.

Ранее стало известно, что думские фракции подготовили 232 вопроса Михаилу Мишустину. Из них от КПРФ - 78 вопросов, от "Единой России" - 91, от ЛДПР - 14, от "Справедливой России" - 49 вопросов. Из этого массива выберут самые актуальные, и в итоге фракции смогут задать по пять вопросов. Также спросить по одному разу смогут депутаты, не входящие во фракции. Председатель ГД Вячеслав Володин ранее рассказал журналистам, что среди депутатов наиболее популярны вопросы на социальную тему.