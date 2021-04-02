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02.04.2021 10:00
Рубрика: Культура

Павел Комаров: Сериал "Жуки" - не надуманная и честная история

Текст: Елена Киселева ("Молодежная газета" )
На ТНТ c 5 апреля возвращаются "Жуки" - комедийный сериал о троице айтишников, которые попали на альтернативную службу в глухую деревню и развернули здесь Кремниевую долину. Во втором сезоне все герои проявят себя по-новому, не исключение и Дэн, персонаж Павла Комарова: Дэна и его подругу Дину (Елизавета Гончаренко) ждут романтические испытания в духе "Ромео и Джульетты". Чем еще будет интересен новый сезон и как прошли съемки - в интервью с Павлом Комаровым.

Рады были вернуться к "Жукам"? Где и как проходили съемки второго сезона?

Павел Комаров: Безусловно, проект "Жуки" для меня очень дорог, и возвращались мы на второй сезон с огромной радостью. Снимали там же, где и первый сезон - в Калужской области, в нескольких деревнях, в уже полюбившихся пейзажах. Съемки проходили весело, в очень дружной команде и в большой любви!

Чем вам нравится эта комедия и хотелось бы вам, чтобы она стала долгоиграющей?

Павел Комаров: Во-первых, на мой взгляд, это очень интересная история. Живая, не надуманная, честная. Надо отдать должное нашей авторской команде, Максиму Пешкову и Сергею Нотариусу, они кропотливо создают все то, что вы видите потом в эфире. Они по-настоящему любят то, что делают и, на мой взгляд, это видно на экране! Нечасто получаешь материал, над которым еще на стадии прочтения плачешь от смеха, а буквально через пару страниц - от сопереживания героям.

Фото: youtube/ LIFE doc
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Хотел бы я, чтобы наша комедия стала долгоиграющей? Не знаю. С одной стороны, всегда сложно расставаться со своим персонажем, тем более, с таким уже родным. Но с другой стороны, не хотелось бы превращать наш сериал в бездушный ситком на 10-15 сезонов. У всего должен быть свой логический финал. А вот когда будет наш финал - увидим!

Какие определения вы бы дали юмору проекта? 

Павел Комаров: Для меня, по большому счету, есть два критерия юмора: смешно или не смешно. И, как мне кажется, "Жуки" - это смешно. Ситуации, в которые попадают наши герои, и те способы, с помощью которых они из этих ситуаций выбираются, весьма нелепые, странные, где-то наивные, и от этого мне, как зрителю, очень весело, ведь зачастую я узнаю в этом себя.

Какой из эпизодов особенно запомнился?

Павел Комаров: Много эпизодов, которые мне очень нравятся. Выделить какой-то конкретный я не могу, но моя линия отношений с Диной никогда не оставляла равнодушной. Каждая сцена с ней для меня была очень трепетной и трогательной.

Правда ли, что в деревне частично вы прошли курс диджитал-детокса, ведь связь не всегда ловила? Это полезно или страшно?

Павел Комаров: Это правда. На некоторых, особенно отдаленных локациях, со связью были перебои, и оказалось, что это классно. Появилось больше времени, чтобы увидеть гораздо больше, чем экран мобильного телефона. Я советую всем хотя бы изредка откладывать телефоны и наслаждаться окружающим миром.

Смотрели ли первый сезон сериала вместе со своими близкими, друзьями? Какая была реакция? 

Павел Комаров: Вместе с кем-то я сезон не смотрел, к сожалению, так что реакции лично не видел, но огромное количество родных, друзей и знакомых делились своими впечатлениями и, исходя из отзывов, могу сказать, что всем очень понравилось.

В новом сезоне продолжается любовная линия вашего героя и Дины. Отношения Дениса и Дины похожи на коллизию Ромео и Джульетты? Он намерен добиваться расположения ее родителей?

Павел Комаров: Мы даже шутили с Лизой по этому поводу, что мы как Ромео и Джульетта! В какой-то степени есть намек на отношения шекспировских персонажей. И да, Денис намерен сделать все, чтобы быть с Диной.

Фото: DON EMMERT / AFP
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Деревня кардинально поменяет вашего героя?

Павел Комаров: Допускаю. Ведь то, с чем сталкивается Дэн в деревне, не может оставить равнодушным. Абсолютно другие люди, обстоятельства и отношения. В общем, место, где оказались наши герои, - это хорошая школа жизни для них.

"Жуки" подарят зрителю долгожданное солнце. Вы ждете настоящую весну? Или с сугробами в марте тоже неплохо?

Павел Комаров: Я очень-очень жду настоящую, солнечную весну. С сугробами в марте, конечно, здорово и необычно, но хотелось бы солнца и тепла. Могу сказать точно, что с "Жуками" весной будет еще теплее и уютнее.

Материал подготовлен информационным партнером "Российской газеты" - "Молодежная газета" (Республика Башкортостан).

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