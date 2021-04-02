Песков назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе пугающей

На линии соприкосновения в Донбассе ситуация пугающая, идут множественные провокации со стороны украинских военных. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, действительность весьма пугающая на линии соприкосновения, провокации со стороны вооруженных сил Украины имеют место, они не одиночные, а множественные", - оценил Песков.

Заявления из Киева, например, о необходимости привлечения войск НАТО, "говорят сами за себя", также сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков прокомментировал и предложения украинской стороны, чтобы Россия обеспечила соблюдение всеобъемлющего перемирия. Москва не может этого обеспечить, она может работать над тем, чтобы выполнялись ранее достигнутые договоренности, использовать свое влияние, пояснил он. Ведь Россия - не участница конфликта. Поэтому это перемирие касается украинских военных и вооруженных сил непризнанных Украиной самопровозглашенных республик, отметил он.