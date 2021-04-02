Песков подтвердил получение Кремлем приглашения от Байдена

Приглашение президента США Джо Байдена президенту России Владимиру Путину принять участие в климатическом саммите получено. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да, действительно, приглашение получено, но вместе с тем, пока отсутствуют детали", - пояснил Песков.

"Сейчас по дипломатическим каналам через наше посольство в Вашингтоне и через американское посольство здесь в Москве мы пытаемся выяснить детали - как это будет происходить, кто там будет принимать участие и так далее", - объяснил пресс-секретарь российского президента.