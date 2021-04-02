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02.04.2021 14:06
Рубрика: Власть

Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины

Текст: Кира Латухина
Если группировка НАТО вокруг Украины будет усилена, Россия примет дополнительные меры для обеспечения безопасности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что пресс-служба Минобороны Украины заявила, что Вашингтон обещал поддержать Киев в случае обострения в Донбассе, и что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине".

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Журналисты спросили, могут ли военные США появиться на территории Украины или же войска НАТО будут усиливаться в соседних странах, и что сделает Россия. "Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - подчеркнул Песков. На вопрос каких, ответил, что всех, которые необходимы.

Пресс-секретарь президента также назвал постановку вопроса таким образом, что Россия - это противник, неприемлемой и неуместной. "Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", - напомнил он.

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