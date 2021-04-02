Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины

Если группировка НАТО вокруг Украины будет усилена, Россия примет дополнительные меры для обеспечения безопасности. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что пресс-служба Минобороны Украины заявила, что Вашингтон обещал поддержать Киев в случае обострения в Донбассе, и что министр обороны США подчеркнул, что "в случае эскалации российской агрессии Соединенные Штаты не оставят Украину наедине".

Журналисты спросили, могут ли военные США появиться на территории Украины или же войска НАТО будут усиливаться в соседних странах, и что сделает Россия. "Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности", - подчеркнул Песков. На вопрос каких, ответил, что всех, которые необходимы.

Пресс-секретарь президента также назвал постановку вопроса таким образом, что Россия - это противник, неприемлемой и неуместной. "Россия никому не угрожает, не угрожала никогда. Собственно, на этом и строится наша позиция", - напомнил он.