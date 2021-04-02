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02.04.2021 14:50
Рубрика: Экономика

Плату за обслуживание газового оборудования в домах могут ограничить

Текст: Марина Трубилина
Изменить порядок начисления платы за техобслуживание газового оборудования предложено Госдуме. Законопроект об этом внесла Новгородская областная дума.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: АО "Газпром газораспределение Ставрополь"
Газовики рассказали о соблюдении правил безопасной эксплуатации оборудования

Сейчас стоимость обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не регулируется государством. Тарифы самостоятельно, по методическим рекомендациям, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам, определяет исполнитель работ. При этом жители часто жалуются, что цены на эти услуги сильно растут, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документом предлагается ввести госрегулирование цен на эти услуги. Кроме того, плату за техническое обслуживание газового оборудования было бы логично включить в состав платы за содержание жилого помещения, считают авторы законопроекта.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика ЖКХ Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии

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