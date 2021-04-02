Плату за обслуживание газового оборудования в домах могут ограничить

Сейчас стоимость обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования не регулируется государством. Тарифы самостоятельно, по методическим рекомендациям, утвержденным приказом Федеральной службы по тарифам, определяет исполнитель работ. При этом жители часто жалуются, что цены на эти услуги сильно растут, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Документом предлагается ввести госрегулирование цен на эти услуги. Кроме того, плату за техническое обслуживание газового оборудования было бы логично включить в состав платы за содержание жилого помещения, считают авторы законопроекта.