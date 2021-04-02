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02.04.2021 20:06
Рубрика: В мире

Полное восстановление собора Парижской Богоматери может занять до 20 лет

Текст: Константин Волков

Настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявил 2 апреля на пресс-конференции, что восстановление собора и работы на его эспланаде могут занять 15-20 лет. Об этом сообщает французский телеканал BFM.

Фото: AFP
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При этом, отметил Шове, восстановление шпиля собора уже идет, его планируют завершить в 2024 году, причем шпиль будет воссоздан в изначальном виде. Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отмечал, что при реконструкции возможно и воссоздание его в "осовремененном" варианте.

Также, по словам настоятеля, недавно закончены работы по защите собора от обрушения и по укреплению его пострадавших от огня конструкций. Кроме того, убраны установленные на соборе до пожара металлические леса, пострадавшие от огня.

Оказалось, что часть свода, ранее закрытая лесами, тоже пострадала, из-за этого пришлось ставить поддерживающие конструкции, которые, по словам Шове, не дадут своду обрушиться.

Обычно перед Пасхой (в этом году католики празднуют ее 4 апреля) в соборе совершался торжественный вынос хранящегося там тернового венца Христа. Но из-за загрязнения в ходе пожара внутренней части дворца каплями свинца от расплавленной крыши в этом году службы в нём не будет, а вынос Венца пройдет у средневековой церкви Сен-Жермен л`Осерруа.

Пожар произошел в Нотр-Дам вечером 15 апреля 2019 года. Как установило следствие, возгорание произошло в районе шпиля, где шли ремонтные работы.

В мире Европа Франция Пожар в соборе Парижской Богоматери

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