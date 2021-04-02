Премия им. Чуковского для детских писателей объявила о старте нового сезона

Премия имени Корнея Чуковского для современных авторов, пишущих для детей, объявила о старте нового сезона. Шесть призеров выберет профессиональное жюри, а лауреата в номинации "Лучшее произведение для детей по мнению читателей" определит народное голосование. Победители получат по одному миллиону рублей.

В департаменте культуры города Москвы, который является организатором литературного конкурса, рассказали, что новый сезон пройдет в несколько этапов. Подать заявку на участие можно будет со 2 апреля по 16 августа. Спустя месяц 16 сентября объявят Длинный список номинантов. 20 октября читатели узнают Короткий список произведений. Имена победителей объявят 12 ноября на торжественной церемонии награждения.

Как и в прошлом году будет семь номинаций: "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте до 7 лет", "Лучшее произведение в прозе для детей в возрасте от 8 до 12 лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте до 7 лет", "Лучший поэтический сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте до 7 лет", "Лучший перевод на русский язык произведения для детей в возрасте от 8 до 12 лет". За лучшее произведение по версии читателей можно будет проголосовать на сайте проекта "Активный гражданин" с 20 октября по 5 ноября.

Председателем жюри уже по традиции станет знаменитый детский писатель, поэт, драматург и сценарист Андрей Усачев. Сопредседателем жюри останется идейный вдохновитель премии, правнук знаменитого Корнея Ивановича Чуковского Дмитрий Чуковский.

Подробную информацию о конкурсе и номинантах можно найти на официальном сайте: премиячуковского.рф.