Президенты России и Монголии обсудили поставки вакцин от коронавируса

Президент Монголии позвонил российскому лидеру. Речь шла о поставках российских вакцин от коронавируса в Монголию.

Владимир Путин и Халтмагийн Баттулга обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В этом году исполняется сто лет с момента установления дипломатических отношений. За последние годы двусторонние связи вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Особое внимание президенты уделили укреплению взаимодействия в борьбе с распространением коронавируса, включая поставки российских вакцин в Монголию, сообщили в пресс-службе Кремля.