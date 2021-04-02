При крушении поезда на Тайване погибли 36 человек

В туннеле Хуален в восточной части Тайваня сошел с рельсов экспресс "Тароко". В результате 36 человек погибли. Всего в поезде находилось 350 пассажиров, сообщает тайваньское новостное агентство Focus Taiwan.

Еще 61 пассажир с травмами различной тяжести доставлены в пять местных больниц.

Между тем, 72 пассажира пока что остаются внутри потерпевшего крушение поезда, спасатели пытаются добраться до них.

По предварительно информации посольства РФ в Китае, среди погибших и пострадавших российских граждан обнаружено не было, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипмиссии.