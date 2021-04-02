Приветственное слово гендиректора "Российской газеты" П.А. Негоицы

Дорогие друзья!

Кинофестиваль "Дубль дв@" с самого начала существует в онлайн-формате. Это позволяет зрителю любой страны принять в нем участие в качестве члена большого планетарного жюри, проголосовать за понравившийся ему фильм, проставить оценки, разместить отзывы и рецензии на родном языке.

Надеюсь, что нынешний фестиваль - 12-й по счету - позволит лучшим картинам получить признание и награды. А зрителям - наслаждение от знакомства с талантливыми работами мастеров.

Не сомневаюсь, что жюри сделает профессиональный выбор.