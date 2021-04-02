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02.04.2021 13:17
Рубрика: Власть

Пушков: К треш-стримерам могут применить крупные административные штрафы

Текст: Галина Мисливская
Временная комиссия Совета Федерации по информационной политике планирует до конца апреля завершить обсуждение предложений по законодательному противодействию треш-стримам и сформулировать поправки, сообщил глава комиссии Алексей Пушков. Кроме уголовного преследования, к авторам подобных видео могут применить административный арест и крупные штрафы.
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

По словам сенатора, меры по борьбе с треш-стримами затронут не только Уголовный кодекс (это предлагалось и ранее), но и административный.

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"Наши коллеги из правоохранительных органов предлагают активнее задействовать Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), в частности, есть предложение, чтобы была поэтапная система наказаний, чтобы в случае, если треш-стриминг с потенциальными элементами насилия все же находится на начальной стадии и не вступает в острое противоречие с законом, можно начинать с административных мер в виде крупных штрафов, которые перекроют выгоду треш-стримера от донатов", - сообщил Пушков журналистам по итогам заседания комиссии.

По его словам, точных данных о доходах стримеров нет, но судя по их же рассказам в соцсетях, средний размер поступлений от зрителей находится в диапазоне от 100 до 250 тысяч рублей в месяц. В ряде случаев авторы сообщали о донатах до двух миллионов рублей в месяц.

Законодатели предложат такие размеры штрафов, которые "перекроют суммы получаемых стримерами доходов", чтобы трансляция жуткого контента перестала быть выгодным занятием.

Кроме того, КоАП позволяет применять к нарушителям административный арест, "который может иметь и воспитательное, и предупредительное значение для тех людей, которые уже встали на этот путь или начинают свою деятельность в качестве треш-стримеров", отметил Алексей Пушков.

В ходе выступления на заседании комиссии сенатор подчеркнул, что главная цель - не пересажать всех, чье желание порисоваться перед публикой в интернете приводит к тяжелым последствиям, а пресечь это социально опасное явление, направленное прежде всего на молодежь. "Я подозреваю, что вряд ли это смотрят пенсионеры. У меня есть серьезное подозрение, что основная масса аудитории - это либо молодые люди, либо несовершеннолетние. Поэтому исходить чисто из формально-юридического подхода (неправильно)", - считает парламентарий.

Что же касается уголовного преследования за показ издевательств в Сети, то большинство участников дискуссии согласны с тем, что это должен быть отдельный состав, а не поправки в несколько статей УК, где уже прописана ответственность за преступления, совершаемые в ходе стримов.

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По словам Пушкова, обсуждаются три варианта отдельной статьи за треш-стримы. "В ближайшее время мы намерены пойти по пути выработки одного консолидированного предложения в виде одной статьи", - сообщил он. Это решение предполагается озвучить на следующем заседании комиссии - во второй декаде апреля.

Напомним, в январе, начиная тему законодательного реагирования на треш-стримы, комиссия Пушкова предложила внести этот состав в статью 282 УК РФ и установить максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, сенаторы обсуждают с Роскомнадзором варианты оперативной блокировки подобного контента.

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