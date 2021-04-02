Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ

Сенатор Алексей Пушков назвал безумием участие Вашингтона в военной операции против России на стороне Украины. Так политик прокомментировал заявление Киева, что Соединенные Штаты не останутся в стороне в случае вооруженного конфликта с РФ и помогут Незалежной.

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, американский коллега заверил его, что "в случае эскалации российской агрессии Вашингтон не оставит Украину". Получены гарантии, добавил глава оборонного ведомства.

Пушков, в свою очередь, посоветовал Киеву не особо надеяться на помощь извне. Особенно, если речь идет о США. По мнению сенатора, такие заверения могут означать что угодно - от новых санкций до поставок оружия. "Но не прямое военное вмешательство", - написал политик в своем Telegram-канале.