Путин заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19 против штаммов

"Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса", - сказал Владимир Путин.
"Да. Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины по отношению ко всем мутациям", - подтвердил собеседник. "Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций", - аргументировал он.
"Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций", - заявил глава РФПИ.
Российские тест-системы тоже "берут" практически все эти варианты мутаций, заметил президент. "Да, безусловно", - подтвердил и это Дмитриев. По его мнению, это очень важно, потому что мутации - "действительно большой вызов для человечества".
"Но Россия здесь тоже находится впереди многих - и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин", - заключил докладчик.
Путину рассказали про робот-конвейер для тестов на коронавирус
"У нас хороший прогресс за последний год: по тестам мы сделали очень важный прорыв, первоначально защитив россиян, российские предприятия. Это также оказались тесты мирового уровня: мы поставили более 15 миллионов в 17 стран", - сообщил докладчик.
"И сейчас мы объявим о некоем новом прорыве: наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала", - анонсировал Дмитриев.
"Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран - автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий", - пояснил глава РФПИ.