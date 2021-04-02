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02.04.2021 14:20
Рубрика: Власть

Путин заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19 против штаммов

Текст: Кира Латухина
После разговоров с экспертами президент убедился, что отечественная вакцина от коронавируса действенна против всех известных вариантов вируса. Об этом он заявил на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

"Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса", - сказал Владимир Путин.

Фото: РИА Новости
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"Да. Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины по отношению ко всем мутациям", - подтвердил собеседник. "Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций", - аргументировал он.

"Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций", - заявил глава РФПИ.

Российские тест-системы тоже "берут" практически все эти варианты мутаций, заметил президент. "Да, безусловно", - подтвердил и это Дмитриев. По его мнению, это очень важно, потому что мутации - "действительно большой вызов для человечества".

"Но Россия здесь тоже находится впереди многих - и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин", - заключил докладчик.

Путину рассказали про робот-конвейер для тестов на коронавирус

Текст: Кира Латухина
О прорыве в ситуации с тестами на коронавирус доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Новый робот-конвейер способен делать 300 тестов в час.

"У нас хороший прогресс за последний год: по тестам мы сделали очень важный прорыв, первоначально защитив россиян, российские предприятия. Это также оказались тесты мирового уровня: мы поставили более 15 миллионов в 17 стран", - сообщил докладчик.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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"И сейчас мы объявим о некоем новом прорыве: наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала", - анонсировал Дмитриев.

"Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран - автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий", - пояснил глава РФПИ.

Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Вакцинация от коронавируса

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