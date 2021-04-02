Путин заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19 против штаммов

После разговоров с экспертами президент убедился, что отечественная вакцина от коронавируса действенна против всех известных вариантов вируса. Об этом он заявил на встрече с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

"Она эффективна, насколько я понял из разговоров со специалистами, против всех известных до сих пор вариантов этого вируса", - сказал Владимир Путин.

"Да. Благодаря тому, что используется два различных укола, мы считаем, что она лучше, чем другие вакцины по отношению ко всем мутациям", - подтвердил собеседник. "Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций", - аргументировал он.

"Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций", - заявил глава РФПИ.

Российские тест-системы тоже "берут" практически все эти варианты мутаций, заметил президент. "Да, безусловно", - подтвердил и это Дмитриев. По его мнению, это очень важно, потому что мутации - "действительно большой вызов для человечества".

"Но Россия здесь тоже находится впереди многих - и с точки зрения тестирования, и с точки зрения вакцин", - заключил докладчик.