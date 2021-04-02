Путину рассказали про робот-конвейер для тестов на коронавирус

О прорыве в ситуации с тестами на коронавирус доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Новый робот-конвейер способен делать 300 тестов в час.

"У нас хороший прогресс за последний год: по тестам мы сделали очень важный прорыв, первоначально защитив россиян, российские предприятия. Это также оказались тесты мирового уровня: мы поставили более 15 миллионов в 17 стран", - сообщил докладчик.

"И сейчас мы объявим о некоем новом прорыве: наши тесты очень востребованы в аэропортах и других местах вне лабораторий, и мы объявим о роботе-конвейере, который может делать 300 тестов в час и не требует высококвалифицированного персонала", - анонсировал Дмитриев.

"Мы считаем, что это будет ключевым решением не только для России, но и для других стран - автоматизировать сдачу тестов вне лабораторий", - пояснил глава РФПИ.