В Воронеже 30 студентов мединститута получили ожоги глаз на занятиях

Прокуратура и Следственный комитет начали проверки по поводу травмирования студентов медуниверситета во время заседания научного кружка.

Инцидент произошел 31 марта. В 16 часов в одной из аудиторий ВГМУ началось заседание научного кружка, на которое записалось порядка 80 студентов. Спустя некоторое время находившиеся в аудитории стали жаловаться на резь в глазах и ухудшение зрения. Выяснилось, что в аудитории были включены бактерицидные лампы, чего в присутствии людей делать нельзя. Занятий прекратили, студентов отправили на обследование.

По данным надзорного ведомства, ожоги роговицы получили около 30 человек. Им поставлены диагнозы фотокератит, ожоги кожи лица и рук. В администрации вуза пояснили, что бактерицидные лампы, вероятно, были случайно включены вместе с основным освещением студентом, готовившим аудиторию к занятиям.

- В рамках проверки будет дана объективная правовая оценка ситуации, опрошены пострадавшие и должностные лица. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала представитель регионального управления СК Ольга Бовт.