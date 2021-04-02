Как пройдет запись в столичные школы

Новости

Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне 03:30
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов 02:35
Мужчину с бутылкой в руках сняли с забора Елисейского дворца в Париже 01:52
Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ 01:31
Глава партии во Франции призвал власти использовать "Спутник V" 00:12
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси 00:06
Трамп присоединился к новой социальной платформе 01.04.2021
США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на вопросы безопасности 01.04.2021
РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 01.04.2021
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 01.04.2021
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 01.04.2021
В Тбилиси вандалы осквернили памятник Грибоедову 01.04.2021
В Кишиневе и Бельцах ввели комендантский час 01.04.2021
Для изучения ЧП в Суэцком канале изъят черный ящик контейнеровоза Ever Given 01.04.2021
Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцины для нуждающихся стран 01.04.2021
До 486 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 01.04.2021
Цена нефти Brent приблизилась к 65 долларам после решения ОПЕК+ 01.04.2021
Искусственный интеллект победит очереди в поликлиниках и плохие дороги 01.04.2021
Прокурор Москвы взял на личный контроль расследование ДТП на Смоленской площади 01.04.2021
В Москве за взятку задержан финансовый инспектор 01.04.2021
МАГАТЭ: Иран приступил к обогащению урана на центрифугах в Натанзе 01.04.2021
Курс евро превысил отметку в 90 рублей 01.04.2021
Лукашенко подписал указ о создании белорусской вакцины от COVID-19 01.04.2021
Светлана Лобода заразилась коронавирусом 01.04.2021
Актриса Нина Жернакова умерла от коронавируса 01.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 00:40
Рубрика: Общество

Первоклассно

Как пройдет запись в столичные школы
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 70(8421)
С 1 апреля в столице началась запись в первый класс. Большинство мальчишек и девчонок запишут в школу и без заявления от родителей.

Директор ГБОУ школы N 814, председатель Ассоциации классных руководителей образовательных организаций Москвы Максим Иванцов рассказал: "Вот уже несколько лет доступна запись в первые классы через mos.ru. В этом году запись происходит позже: не в декабре, а с 1 апреля". Дата актуальна только для родителей, дети которых не посещают дошкольное отделение образовательного комплекса. Те же, кто ходил сюда в дошкольную группу, уже являются учениками этого заведения. Неважно, в каком районе зарегистрирован ребенок.

Отправлять ребенка в первый класс в столице можно с 6,5 до 8 лет

В школе, где работает Максим Иванцов, 17 зданий, из них 5 школ, 11 дошкольных отделений и один центр детского творчества. "В новом учебном году мы планируем открыть 14 первых классов: 13 из них будут заниматься по программе "Школа России" и один класс ускоренного обучения. Те дети, которые по ней учатся, пройдут начальную школу не за четыре года, а за три. При распределении по зданиям приоритетом пользуются первоклассники, которые живут ближе к корпусу. Если кто-то из детей в многодетной семье учится в данном здании, его братьев и сестер зачислят сюда же. Все списки вывешивают до 30 июня. Отправлять ребенка в первый класс в столице можно с 6,5 до 8 лет. При подаче заявления можно указать не одну, а две или три школы, одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления, остальные - по выбору. Как уточнили "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки, зачисление в школу, закрепленную за территорией проживания первоклассника гарантировано, прием в другие учебные заведения будет проводиться, если есть свободные места.

Какие изменения произошли относительно приема детей в первый класс
Тем временем

Новшества предлагают и родителям подмосковных первоклассников. Процесс переведен в электронный вид. Электронная запись в учебные учреждения области работает уже 6 лет, но еще в прошлом году родители, заполнив форму на портале госуслуг, все равно вынуждены были приходить в школу предоставить оригиналы документов. "С этого года идти в школу не нужно - все документы будут проверяться в онлайне", - подчеркнула министр образования области Ирина Каклюгина. Электронная форма упрощена - больше не надо прикреплять к заявлению скан российского свидетельства о рождении. Достаточно просто ввести данные. С 1 апреля по 30 июня заявления принимаются по территориальному признаку. Могут записываться и первоклашки из льготных категорий. Запись для тех, кто выбрал "чужую" школу, начнется позже - с 6 июня. И продлится до 5 сентября. С этим связано второе нововведение в процессе записи первоклашек. Приказов о зачислении детей будет два. "Один из них будет издан в течение трех дней после 30 июня. Таким образом каждый директор уже в июне будет понимать, сколько детей, которым положено учиться именно в этой школе, у него есть, сколько нужно сформировать классов и сколько останется свободных мест", - объясняет начальник управления образования городского округа Красногорск Наталья Тимошина. На свободные места, если они будут, придут дети без права преимущественного приема в данную школу. То есть те, для кого запись откроется с 6 июня.

Подготовила Ирина Рыбникова

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва ЦФО Московская область

Главное сегодня

Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов
Правительство продлило работу приложения "Путешествую без COVID-19"
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси
Новак: Страны ОПЕК+ договорились, как будут увеличивать добычу нефти
Что надо знать родителям при выборе школы
Всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19? Комментарий эксперта