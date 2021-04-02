Как пройдет запись в столичные школы

С 1 апреля в столице началась запись в первый класс. Большинство мальчишек и девчонок запишут в школу и без заявления от родителей.

Директор ГБОУ школы N 814, председатель Ассоциации классных руководителей образовательных организаций Москвы Максим Иванцов рассказал: "Вот уже несколько лет доступна запись в первые классы через mos.ru. В этом году запись происходит позже: не в декабре, а с 1 апреля". Дата актуальна только для родителей, дети которых не посещают дошкольное отделение образовательного комплекса. Те же, кто ходил сюда в дошкольную группу, уже являются учениками этого заведения. Неважно, в каком районе зарегистрирован ребенок.

Отправлять ребенка в первый класс в столице можно с 6,5 до 8 лет

В школе, где работает Максим Иванцов, 17 зданий, из них 5 школ, 11 дошкольных отделений и один центр детского творчества. "В новом учебном году мы планируем открыть 14 первых классов: 13 из них будут заниматься по программе "Школа России" и один класс ускоренного обучения. Те дети, которые по ней учатся, пройдут начальную школу не за четыре года, а за три. При распределении по зданиям приоритетом пользуются первоклассники, которые живут ближе к корпусу. Если кто-то из детей в многодетной семье учится в данном здании, его братьев и сестер зачислят сюда же. Все списки вывешивают до 30 июня. Отправлять ребенка в первый класс в столице можно с 6,5 до 8 лет. При подаче заявления можно указать не одну, а две или три школы, одна из них обязательно должна быть школой территориального прикрепления, остальные - по выбору. Как уточнили "РГ" в пресс-службе департамента образования и науки, зачисление в школу, закрепленную за территорией проживания первоклассника гарантировано, прием в другие учебные заведения будет проводиться, если есть свободные места.

Тем временем

Новшества предлагают и родителям подмосковных первоклассников. Процесс переведен в электронный вид. Электронная запись в учебные учреждения области работает уже 6 лет, но еще в прошлом году родители, заполнив форму на портале госуслуг, все равно вынуждены были приходить в школу предоставить оригиналы документов. "С этого года идти в школу не нужно - все документы будут проверяться в онлайне", - подчеркнула министр образования области Ирина Каклюгина. Электронная форма упрощена - больше не надо прикреплять к заявлению скан российского свидетельства о рождении. Достаточно просто ввести данные. С 1 апреля по 30 июня заявления принимаются по территориальному признаку. Могут записываться и первоклашки из льготных категорий. Запись для тех, кто выбрал "чужую" школу, начнется позже - с 6 июня. И продлится до 5 сентября. С этим связано второе нововведение в процессе записи первоклашек. Приказов о зачислении детей будет два. "Один из них будет издан в течение трех дней после 30 июня. Таким образом каждый директор уже в июне будет понимать, сколько детей, которым положено учиться именно в этой школе, у него есть, сколько нужно сформировать классов и сколько останется свободных мест", - объясняет начальник управления образования городского округа Красногорск Наталья Тимошина. На свободные места, если они будут, придут дети без права преимущественного приема в данную школу. То есть те, для кого запись откроется с 6 июня.

Подготовила Ирина Рыбникова