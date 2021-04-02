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02.04.2021 12:28
Рубрика: Экономика

Комфортным для проживания признан каждый третий российский город

Текст: Марина Трубилина
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Новый Индекс качества городской среды представили Минстрой и ДОМ.РФ. За год среднее значение индекса подросло со 169 до 177 баллов. В 2018 году, когда индекс подсчитывали впервые, города набрали в среднем 163 балла.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Россияне смогут сами выбрать, как благоустроить свои города

Доля городов с благоприятной средой (тех, кто набрал более половины из максимально возможных 360 баллов) выросла с 26,9% (299 городов) в прошлом году до 33,6% (375 городов). В 2018 году таких было менее четверти - 23,5%, 262 города. Особенно заметны улучшения по таким показателям, как доля населения, имеющего доступ к паркам, садам и другим озелененным территориям общего пользования, уровень доступности городской среды для маломобильных групп населения, количество центров притяжения населения.

Планируется, что в 2021 году доля городов с благоприятной средой должна достичь 45%. В 2024 - вырасти до 60%, в 2030 году - до 80%. В группе крупнейших городов пятерка лидеров за год не изменилась - самые высокие баллы у Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону. Среди крупных городов наивысшие баллы набрали Тюмень, Сочи и Грозный, среди больших (с населением от 100 до 250 тысяч) - подмосковный Реутов, Великий Новгород и опять же подмосковный Красногорск.

Из "средних" городов наиболее комфортными оказались подмосковные Видное, Фрязино и Лобня. В городах с населением в 25-50 тысяч человек - Кудрово Ленинградской области, подмосковные Истра и Котельники. Самые комфортные города с 5-25 тысячами населения - Талдом и Пересвет Московской области, а также Полярный Мурманской области. Среди самых небольших городов (с населением до 5 тысяч человек) наибольшие баллы - у Иннополиса (Татарстан), Правдинска (Калининградская область) и Плеса (Ивановская область).

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